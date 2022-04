Alejandro Bulgheroni: “En Argentina se es muy poco competitivo en el sector energético”

“El que no arriesga, no gana”, reza un dicho popular. Y vaya si de eso sabe Alejandro Bulgheroni, uno de los hombres más ricos de Argentina. Reconocido por sus inversiones en el negocio petrolero, quien posee la quinta fortuna más grande del país, según la reciente publicación de Forbes, incursionó hace 15 años en el mundo vitivinícola -actualmente cuenta con bodegas en la provincia de Mendoza- y no para de crecer. Fue justamente en su visita a Otronia, una de sus propiedades más nuevas y la más austral del país, donde compartió un almuerzo con un reducido grupo de periodistas, del que Los Andes fue parte, donde

Bulgheroni habló, entre otras cosas, de su visión de negocios y las posibilidades de invertir en el país: “En nuestro ADN tenemos el tema de la inversión y seguimos invirtiendo cada vez más. Y nos va bien, hasta ahora nos ha ido bien y seguimos invirtiendo dentro de lo que podemos”. Aunque reconoció: “en Argentina se es muy poco competitivo en el sector energético”.

La visión y la experiencia basada en el riesgo y la inversión, Bulgheroni la llevó al negocio vitivinícola, donde hoy no solo tiene el proyecto más extremo del país, sino que también se ha convertido con Grupo Avinea en el productor orgánico más grande de Argentina. “En el sector energético nosotros trabajamos a 30 años y lo que estamos produciendo hoy ya lo pensamos hace 10 años”, aseguró durante el almuerzo. “No es la situación actual la que nos dice lo que sucede hoy, sino lo que viene en el futuro”, planteó.

“Yo tomo riesgos toda la vida, si vas a hacer vinos buenos, hay que hacerlo”, con esa frase convenció a Alberto Antonini, enólogo consultor que lo ha acompañado en sus proyectos, de iniciar el cultivo de la vid en Uruguay. Su historia nació en 2007 con Bodega Garzón, pero hoy se extiende a más de 15 establecimientos repartidos en las principales regiones vitivinícolas del mundo, como Napa Valley (Estados Unidos), Burdeaux (Francia), la Toscana (Italia), Australia, Mendoza y su más reciente joya, la bodega más austral del mundo, que se ubica en la localidad de Sarmiento en Chubut.