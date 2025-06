Aguinaldo ANSES: quiénes son los beneficiarios que lo cobran en junio y cuánto reciben

En junio de 2025, la ANSES inició el pago del Sueldo Anual Complementario a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino . Este plus, más conocido como aguinaldo, corresponde al 50% del haber mensual más alto del semestre, y en esta ocasión se calcula entre enero y junio.

Además del aguinaldo , se otorgó un bono extraordinario de $70.000 a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM y las PNC . Este adicional también se pagó de manera automática junto al haber mensual y al aguinaldo. ANSES aclaró que “el bono no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que no constituye un haber previsional permanente”.

Los beneficiarios de AUH, AUE y SUAF no cobraron aguinaldo por no tener haberes previsionales contributivos.

Por otro lado, los beneficiarios de AUH, AUE y SUAF no recibieron el aguinaldo, ya que “no se trata de prestaciones contributivas”, indicó ANSES. Estos programas sociales no generan derecho al Sueldo Anual Complementario, dado que no provienen de aportes previsionales.

¿Cuánto cobró cada grupo en junio con el aguinaldo y el bono?

Los ingresos totales de los distintos grupos de beneficiarios en junio se compusieron del haber mensual actualizado, el aguinaldo correspondiente y el bono extraordinario cuando correspondía. ANSES difundió los siguientes montos:

Jubilación mínima:

Haber mensual: $304.695

Bono: $70.000

Aguinaldo: $152.347

Total: $527.042

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor):

Haber mensual: $243.779

Bono: $70.000

Aguinaldo: $121.889

Total: $435.668

Pesos.jpg ANSES implementó un cronograma escalonado de pagos según el DNI para evitar la saturación del sistema financiero.

PNC (Pensiones No Contributivas):

Haber mensual: $213.306

Bono: $70.000

Aguinaldo: $106.653

Total: $389.960

Jubilación máxima:

Haber mensual: $2.050.503

Aguinaldo: $1.025.251

Total: $3.075.755

Cabe destacar que quienes tienen haberes superiores a la mínima, pero inferiores a $355.820,63, recibieron el bono de forma proporcional. De esta manera, el esquema buscó compensar la pérdida del poder adquisitivo y priorizar a los sectores con menores ingresos.