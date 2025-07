Adios a la Ley de Alquileres: los inquilinos que superen esta cantidad de años podrían ser propietarios

La derogación de la Ley de Alquileres dejó a miles de inquilinos y propietarios en un escenario incierto. Sin reglas claras que regulen los contratos, resurge el interés por otras herramientas legales vigentes. Entre ellas, la usucapión aparece como una alternativa posible aunque no exenta de requisitos estrictos y procesos judiciales.

Bienes personales.jpg La demanda judicial es clave para iniciar el proceso y obtener el título de propiedad. Freepik

Sin embargo, el derecho no es automático. Los especialistas aclaran que “los inquilinos no pueden solicitar la usucapión mientras dure el contrato de alquiler porque la posesión no es en concepto de dueño”. Esto significa que solo puede iniciar el reclamo quien haya roto el vínculo formal con el propietario y asumido el rol de ocupante sin reconocimiento de la propiedad ajena.

¿Qué debe hacer un inquilino para iniciar un juicio de usucapión?

El primer paso para iniciar una usucapión es dejar de comportarse como inquilino. Esto significa dejar de pagar el alquiler, no reconocer más al propietario, realizar mejoras sustanciales en la vivienda y comenzar a pagar impuestos y servicios a nombre propio. Este cambio debe mantenerse en el tiempo sin interrupciones ni reclamos por parte del dueño original.

Luego, la persona interesada debe presentar una demanda judicial. No alcanza con haber ocupado la propiedad durante años. El juez exigirá pruebas claras como testigos, comprobantes de pago de impuestos, mejoras en la vivienda y constancia de que no hubo reclamos durante el período legal. En la usucapión larga se requieren 20 años de posesión. En la usucapión corta, 10 años con justo título y buena fe.

En un contexto donde los contratos de alquiler se vuelven más informales y la relación entre inquilinos y propietarios se vuelve tensa, esta herramienta legal puede convertirse en una salida posible. Sin embargo, la usucapión no es un camino sencillo. Exige tiempo, constancia y respaldo judicial para que finalmente se reconozca el derecho a la propiedad.