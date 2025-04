Abren locales de las zapatillas On en Argentina: cuán más baratas son en Chile

Para quienes están ajenos a la moda, On Running es una marca suiza de zapatillas deportivas que irrumpió con fuerza en el mercado global gracias a su diseño minimalista, su tecnología patentada CloudTec -que ofrece una pisada suave y reactiva- y su enfoque en la ligereza y la comodidad.

Sus modelos combinan alto rendimiento con un look urbano, ideales tanto para correr como para el uso diario. La línea incluye opciones para running de ruta, trail y lifestyle. Todas comparten una estética limpia y futurista, muy buscada por quienes valoran tanto el estilo como la funcionalidad.

Abrirán locales de zapatillas On Running en Argentina. En Chile ya estaba en el Parque Arauco de Santiago.

Un punto clave en la expansión de On fue la incorporación de Roger Federer como socio e inversor en 2019. El extenista no sólo aportó capital y visibilidad, sino que también colaboró en el desarrollo de "The Roger", una línea de zapatillas inspirada en el tenis pero pensada para el día a día.