Y ahora qué le pasó: Cavani se perdería el debut de Boca en el Mundial de Clubes

Con el correr de las horas y el avance de los entrenamientos en el campus de Barry University en Miami, la situación de Cavani comienza a tener mayores definiciones de cara al debut con Bénfica. Y no son buenas para Boca . ¿Cuál es el panorama? El capitán tiene un pie afuera del primer partido del Mundial de clubes.

Este jueves, en la práctica matutina que fue derivada del campo al gimnasio en cuestión de minutos por la tormenta eléctrica que se avecina en Florida, el Matador volvió a trabajar diferenciado por la recuperación de su gemelo y es un hecho que no será titular el lunes.

MUNDIAL DE CLUBES. Edison Cavani no se recupera de su lesión y se perdería el debut de Boca ante Benfica.

Aunque también parece difícil, la única opción viable es que pueda ocupar un lugar en el banco de suplentes contra las Águilas. Miguel Ángel Russo ya dejó en claro que no lo va a arriesgar y que prefiere "esperar un día más, y no perderlo por 20", explicación que maximiza las chances de que no juegue.