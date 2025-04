Video: hinchas de San Lorenzo se manfiestaron en la sede pidiendo la renuncia de Moretti

Con Moretti licenciado y una investigación a cargo del Comité de Ética de la AFA, quien queda a cargo es el vicepresidente Néstor Navarro, empresario del rubro ganadero, ex combatiente de Malvinas y con un aporte que sólo se remitía a lo económico. Si bien su cargo es alto, no se encuentra en el día a día del club porque está radicado en Punta del Este, Uruguay.

La voz de Moretti en el escándalo de Moretti

Mientras se desarrollaba la marcha, Moretti volvió a hablar para dar nuevas explicaciones sobre lo ocurrido: "Me parece que esa donación no pasó por Comisión Directiva. Yo puse muchísima plata en el club y no pasó por Comisión. No infringe la ley, capaz es desprolijo, pero es como con los contratos: antes de que se firme debería pasar por CD, pero primero se firma y después pasa por CD. En la vorágine del día a día hay un montón de cuestiones que no se aprueban por CD, si no tendríamos que estar reuniéndonos cada media hora", dijo, en diálogo con Radio La Red.