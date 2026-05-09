Sorpresa en el Gargantini: Unión le gana 2 a 1 a Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia cae frente a Unión de Santa Fe, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En una noche donde lo está sorprendiendo el conjunto santafesino, la Lepra pierde 2 a 1. A los 33`del primer tiempo abrió la cuenta para el Tatengue Cuello y a los 4' del complemento Tarragona estiró la ventaja. Descontó Sartori para los Azules.

El Azul está dulce. Clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores con dos fechas de ventaja, dominó de principio a fin su zona del fútbol argentino, donde además lidera la Tabla Anual que otorgará un título a fin de año, y está con vida en la Copa Argentina. En ese contexto donde todo es alegría, pone en juego uno de esos caminos en La Catedral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2053289179950235793&partner=&hide_thread=false LOCURA TATENGUE EN MENDOZA: gran chiche y definición de Tarragona para el 2-0 de Unión contra Independiente Rivadavia en los octavos del #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/rPxxlH0t2e — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2053280652078842271&partner=&hide_thread=false ¡¡PALACIOS LA CUCHAREÓ Y CUELLO LE PRENDIÓ MECHA DE VOLEA!! Impresionante GOLAZO de Unión, para ponerse 1-0 ante Independiente Rivadavia por los octavos del #TorneoApertura... ¿Habrá batacazo en Mendoza?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lyDOEuMtwY — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026 Copa Libertadores: Independiente Rivadavia vs Fluminense de Brasil En el estadio Malvinas Argentinas la Lepra busca su pasaje a la otra fase de la Libertadores. Marcelo Álvarez

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Unión: Embed