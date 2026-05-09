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Sorpresa en el Gargantini: Unión le gana 2 a 1 a Independiente Rivadavia

La Lepra pierde frente al Tatengue en el Parque en un partido vibrante por los octavos de final de la Liga Profesional. Para la visita convirtieron Cuello y Tarragona y, Sartori para los Azules.

La Lepra y el Tatengue se enfrentan por los octavos de final en el Parque.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En una noche donde lo está sorprendiendo el conjunto santafesino, la Lepra pierde 2 a 1. A los 33`del primer tiempo abrió la cuenta para el Tatengue Cuello y a los 4' del complemento Tarragona estiró la ventaja. Descontó Sartori para los Azules.

El Azul está dulce. Clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores con dos fechas de ventaja, dominó de principio a fin su zona del fútbol argentino, donde además lidera la Tabla Anual que otorgará un título a fin de año, y está con vida en la Copa Argentina. En ese contexto donde todo es alegría, pone en juego uno de esos caminos en La Catedral.

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