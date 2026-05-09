Sorpresa en el Gargantini: Unión le gana 2 a 1 a Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia cae frente a Unión de Santa Fe, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
La Lepra pierde frente al Tatengue en el Parque en un partido vibrante por los octavos de final de la Liga Profesional. Para la visita convirtieron Cuello y Tarragona y, Sartori para los Azules.
Independiente Rivadavia cae frente a Unión de Santa Fe, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
En una noche donde lo está sorprendiendo el conjunto santafesino, la Lepra pierde 2 a 1. A los 33`del primer tiempo abrió la cuenta para el Tatengue Cuello y a los 4' del complemento Tarragona estiró la ventaja. Descontó Sartori para los Azules.
El Azul está dulce. Clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores con dos fechas de ventaja, dominó de principio a fin su zona del fútbol argentino, donde además lidera la Tabla Anual que otorgará un título a fin de año, y está con vida en la Copa Argentina. En ese contexto donde todo es alegría, pone en juego uno de esos caminos en La Catedral.