Sin margen de error, Boca empata con Racing por el Torneo Apertura

Con el recuerdo fresco de la semifinal del Clausura, Boca y Racing se miden en La Bombonera, por la sexta jornada del Apertura de la Liga Profesional. El Xeneize busca cambiar la imagen tras dos pálidas presentaciones, mientras que la Academia intenta continuar con la senda positiva.
20-02-2026 21:08
ST: 3' Boca tuvo la segunda chance
Córner derecho para el ingreso de Di Lollo, que la desvió sin puntería con un disparo de derecha
20-02-2026 21:04
Empezó el segundo tiempo
20-02-2026 20:46
Final de un aburrido primer tiempo
Boca 0 - Racing 0
20-02-2026 20:31
PT: 32' Boca se acercó
Centro de Blanco, Cambeses calculó mal, Merentiel la metió al medio y sobre la línea Santiago Sosa se lo sacó a Ayrton Costa cuando iba a rematar
20-02-2026 20:22
PT: 23' Racing avisó
Matko Miljevic recibió un pase atrás de Rojas y remató desde la puerta del área. La pelota se desvió en el camino y se fue al córner
20-02-2026 20:13
PT: 15' No pasa demasiado en La Bombonera
Los primeros minutos fueron de estudio, con la posesión del balón siendo disputada y sin chances frente a los arqueros.
20-02-2026 19:58
¡Arrancó el partido!
Ya juegan Boca y Racing
20-02-2026 19:46
Así va Boca ante la Academia:
20-02-2026 19:45
Los once de Racing están confirmados:
Formaciones de Boca - Racing:
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Edinson Cavani, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Cambios: ST: 00' F. Pardo por Rojo (R)
Minuto a minuto y estadísticas