Sin margen de error, Boca empata con Racing por el Torneo Apertura

En La Bombonera, el Xeneize iguala 0 a 0 con la Academia con la obligación de cantar victoria. Otra opción no cabe en La Ribera.

Boca - Racing, por la Liga Profesional
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

ST: 3' Boca tuvo la segunda chance

Córner derecho para el ingreso de Di Lollo, que la desvió sin puntería con un disparo de derecha

Empezó el segundo tiempo

Final de un aburrido primer tiempo

Boca 0 - Racing 0

PT: 32' Boca se acercó

Centro de Blanco, Cambeses calculó mal, Merentiel la metió al medio y sobre la línea Santiago Sosa se lo sacó a Ayrton Costa cuando iba a rematar

PT: 23' Racing avisó

Matko Miljevic recibió un pase atrás de Rojas y remató desde la puerta del área. La pelota se desvió en el camino y se fue al córner

PT: 15' No pasa demasiado en La Bombonera

Los primeros minutos fueron de estudio, con la posesión del balón siendo disputada y sin chances frente a los arqueros.

¡Arrancó el partido!

Ya juegan Boca y Racing

Así va Boca ante la Academia:

image

Los once de Racing están confirmados:

image

Formaciones de Boca - Racing:

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Edinson Cavani, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Cambios: ST: 00' F. Pardo por Rojo (R)

Minuto a minuto y estadísticas

