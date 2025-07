Proyectil y repudio: el tenso cruce entre hinchas de Independiente Rivadavia en el duelo de las 2 Lepras

Independiente Rivadavia protagonizó un durísimo debut tras caer 2-1 como local ante Newell's Old Boys , en un encuentro que se llevó a cabo en la siesta del domingo en el estadio Bautista Gargantini por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional .

Lo cierto es que este grave suceso no pasó a mayores y el jugador pudo continuar el partido, pero la cosa pudo haber escalado hasta una suspensión. Recordemos que en febrero de este año, a Godoy Cruz le fue impuesta una multa económica cuando un hincha agredió a un asistente con el palo de una bandera.

La reacción de Ángelo Martino

Una vez finalizado el encuentro, Martino habló con los medios y recordó varios pasajes del juego, como la fuerte entrada de Cardillo, quien fue expulsado a los 33' del ST, cuando el juego estaba empatado.

Estoy llorando con Cardillo, es la roja más clara de todos los tiempos. Termina el partido con 10 Independiente Rivadavia



Lindo tatuaje le dejó a Angelo Martino

Además, se refirió a la agresión proveniente de la tribuna: "En algún momento me imaginé que me podían llegar apegar, creo que era hielo y me pegó bastante fuete en la cabeza y... bueno, el arbitro quiso seguir...".