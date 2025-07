Primera Nacional: Ezequiel Medrán: "Este equipo tiene personalidad y convicciones claras"

No fue una tarea sencilla. El Lobo tuvo un primer tiempo muy flojo, de los más bajos en lo que va del torneo. La hinchada expresó su descontento con silbidos, pero en el segundo tiempo la historia cambió: el equipo reaccionó, recuperó el control del juego y cerró una victoria trabajada.

“ Lo más importante fue volver a ganar en casa . No tuvimos un buen primer tiempo, nos faltó fluidez, pero con los cambios logramos revertir esa imagen y conseguimos tres puntos muy valiosos”, expresó el entrenador, Ezequiel Medrán tras el encuentro.

“En los momentos difíciles hay que sostenerse. Este es un equipo con personalidad y convicciones claras. Hoy hubo una recompensa importante por eso, lo cual me pone muy contento”, agregó el ex arquero de Boca .

Desde lo anímico, para Ezequiel Medrán, este triunfo puede marcar un punto de inflexión de ahora en más: “Encontrarse con la victoria da confianza. Sumar de a tres en casa te da tranquilidad en un fútbol donde la exigencia es constante. Cuando hay compromiso, respeto y humildad, todo es más fácil. Esta victoria fortalece el momento", manifestó.

Volver a ganar en casa

El Lobo celebró de nuevo en casa luego de casi dos meses. Su última victoria como local había sido el 11 de mayo, por la fecha 14, cuando venció 2 a 1 a Agropecuario con goles de Matías Recalde y Santiago Lencioni. Desde entonces, los empates y las dudas se habían instalado en el Parque.

Homenajes especiales: Mondino y Recalde

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1941990517492867570?t=6UDprUg5tYqMgmVwrN2EgA&s=08&partner=&hide_thread=false Diego Mondino: 200 partidos y una vida a tu lado♥



Vos jugás con el alma, nosotros alentamos con el corazón. Gracias por escribir esta historia junto a Gimnasia #DM2 pic.twitter.com/ZK6k5JZSbQ — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) July 6, 2025

La tarde también dejó espacio para la emoción. Dos referentes del club fueron homenajeados por la dirigencia de Gimnasia: Diego “La Tota” Mondino, capitán y referente, llegó a los 200 partidos con la camiseta blanquinegra. En su séptima temporada en el club, el defensor cordobés es uno de los ídolos contemporáneos del equipo.

Matías Recalde, habitual titular por el lateral, fue distinguido por alcanzar los 100 partidos oficiales con la camiseta mensana.

image.png Matías Recalde, el lateral del Lobo, también recibió el reconocimiento de parte de la dirigencia, porque ayer cumplió 100 partidos con la camiseta del equipo del Parque. Prensa GyE.

Debut con el pie izquierdo

El encuentro también marcó el debut oficial de Juan Manuel Sara como entrenador de Estudiantes de Caseros. El ex DT de Maipú asumió en silencio y con cierto hermetismo, pero su estreno no fue el esperado: cayó ante el Lobo y no pudo romper con el viejo dicho de que “técnico que debuta, gana”.

Lo que viene para el Lobo

Con este triunfo, Gimnasia se mantiene como escolta de Gimnasia de Jujuy, a cuatro puntos y con un partido menos. En la próxima fecha (12 de julio), visitará a Defensores Unidos de Zárate (CADU), en un cruce clave para sostener el envión y no perderle pisada al líder.