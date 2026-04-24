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Por el torneo Apertura, River ya juega frente a Aldosivi en el Monumental

El Millonario recibe al Tiburón en el Monumental por la 16° jornada del certamen. Todo lo que tenés que saber del partido.

Más allá de lo futbolístico, Coudet tiene que trabajar lo motivacional con con su plantel de River.&nbsp;
Fútbol. River estará junto a Racing en el Bombo 1 en el sorteo del fixture de la Copa Sudamericana.

sentido.

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Las formaciones River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Todos los datos de River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura

  • Árbitro: : Nicolás Ramírez.
  • Estadio: : Monumental.

River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas

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