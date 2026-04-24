Por el torneo Apertura, River ya juega frente a Aldosivi en el Monumental

Este sábado, desde las 21.30, River recibe a Aldosivi en el Monumental por la 16° jornada del Torneo Apertura. El Millonario buscará reponerse del duro golpe sufrido ante Boca en el Superclásico el pasado domingo, cuando cayó 1 a 0 con gol de Leandro Paredes de penal.
El equipo del Chacho Coudet, perdió su invicto frente al Xenieza. Mientras que, el Tiburón, intentará sumar su su primer triunfo en el certamen y respirar en la lucha por la permanencia.
Las formaciones River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
Todos los datos de River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura
- Árbitro: : Nicolás Ramírez.
- Estadio: : Monumental.
River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas