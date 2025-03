No hay caso: en Mendoza, el Expreso sigue sin poder cantar victoria

Godoy Cruz no consiguió su objetivo de sostener su regularidad e igualó sin goles ante un San Lorenzo que lamentó su impericia en el tramo inicial del juego. El Tomba no tuvo una buena noche, careció de conexiones ofensivas y casi no contó con situaciones de real peligro frente a la valla azulgrana. Un vacío estadio Malvinas Argentinas, producto de una severa sanción tras nuevos incidentes con sus hinchas, le dio un aspecto de "pandemia" al duelo de anoche .