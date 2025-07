No fue al funeral de Diogo Jota para reunirse con influencers y el Liverpool quiere venderlo por 80 millones

Trauma y dolor: se conoció el motivo por el cual Cristiano Ronaldo no asistió al funeral de Diogo Jota

Se trata del colombiano Luis Díaz , quien no acompañó a sus colegas del club inglés en el homenaje al fallecido jugador en su pueblo natal Gondomar, tras su trágica muerte en un accidente automovilístico en Zamora, España.

Varios fans del Liverpool, y del fútbol en general, recordaron cuando Jota respaldó a su compañero en un difícil momento de su vida como fue el secuestro de su padre en 2023 , enarbolando su casaca numero 7 como pedido de liberación de Mane Díaz, progenitor del ex Junior.

Por otro lado, hay que decir que Díaz tuvo este gesto presente cuando recordó a su compañero, en un posteo donde se los ve juntos y expresó: “No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida", aseguró el colombiano en su cuenta de Instagram.