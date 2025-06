Miguel Angel Russo le abrió la puerta a la vuelta de Paredes: "Tiene que decidir él"

En ese sentido, Russo decidió profundizar el concepto del armado del plantel, y la relación que está construyendo: "El fútbol argentino no te regala nada y hay que saberlo llevar, ver los momentos, que no te agarre la desesperación. Y no es todo hoy, el mañana existe. Estoy en esa etapa a nivel grupal. Creo que tenemos un plantel importante, que se reforzará de acuerdo con la necesidad” agregó el ex Rosario Central.

De esta forma, el elenco de La Ribera acelera la planificación del desafío más importante del año: el Mundial de Clubes en Estados Unidos, donde debutará ante Benfica, y posteriormente se enfrentará con Bayern Munich.