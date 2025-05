Messi le dijo "bobo", perdió el título con el Ajax y golpeó a un camarógrafo: el triste presente de Weghorst

Se conoció el motivo que tiene el Real Madrid para no contratar jugadores argentinos

Este domingo se definió la Eredivisie de Holanda donde tanto Ajax como PSV peleaban el título de liga nacional que se quedaría en manos de los de Eindhoven tras vencer 3-1 al Sparta Rotterdam. Por su parte, el equipo de la capital neerlandesa venció 2-0 al Twentee, pero no le alcanzó para proclamarse campeón.

Con la frustración de no levantar la liga local por tercer año consecutivo, Weghorst perdió los estribos y golpeó a un cámara que grababa el momento en que los jugadores saludaban a su afición.

Según el delantero, el camarógrafo se acercó demasiado: "En ese momento mis emociones salen a la superficie y creo que es una pena que no se muestre simplemente al equipo en pantalla", comenzó Wout Weghorst.

"En última instancia, creo que es una pena que se hable tanto de ello", dijo el atacante en respuesta a la pregunta de un periodista sobre el incidente. "Es realmente un momento hermoso cuando los fans nos cantan juntos. Es una pena que la cámara siempre tenga que estar sobre mí. No sentí la necesidad de que me enfocaran con una cámara en ese momento. Déjenme vivir el momento y no mostrarlo así", sentenció Weghorst, sin arrepentirse realmente de su acción.

woutje_weghorst_25_498310849_17842846197496373_6397769573255886348_n.webp Wout Weghorst, el delantero que fue apodado "Bobo" por Messi, perdió el título de liga con el Ajax

Por último, el futbolista aseguró que solo pensaba en el título perdido: "Debería haber sido un día hermoso, podría haber sido un día hermoso, pero desafortunadamente no resultó ser un día hermoso", cerró.

Recordemos que el equipo de Ámsterdam había llegado a liderar con 9 puntos de ventaja en diciembre, pero encadenó una lamentable racha negativa que le costó perder la primera posición en las últimas jornadas del campeonato.