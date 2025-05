"Me gusta competir siempre", Federico Rasmussen confía en el camino que Godoy Cruz transita

El Tomba se prepara para afrontar su última batalla en el torneo Apertura de la Liga Profesional y, el próximo sábado visitará al durísimo Deportivo Riestra, en el Barrio de Villa Soldati, donde tiene la obligación de ganar para no depender de ningún resultado y asegurarse un lugar entre los 8 mejores y pasar a la próxima ronda.

En el duelo frente al Decano, durante en el complemento, Rasmussen tuvo una fuerte reacción hacia sus compañeros, a quienes le llamó la atención, cuando el equipo comenzó a bajar el rendimiento. Sobre el episodio confió; "Es que un momento sentí que nos estábamos quedando y necesitábamos movernos más y, bueno… ! Me nace y soy así!", dijo sonriendo y agregó; "Me gusta competir siempre, en los entrenamientos, en los partidos, en todos lados soy igual. Lo importante es que logramos sumar una victoria, algo que veníamos buscando hace tiempo. No podemos pretender clasificar sin ganar un partido de local", aclaró el jugador.

Haber terminado primeros la primera fase de la Sudamericana y hoy, estar entre los 8 mejores de la zona B habla de la recuperación del plantel, luego de algunos momentos de incertidumbre. Sobre lo que destacó Rasmussen: "Estamos convencidos del camino que estamos transitando, donde es normal todo lo que nos ha sucedido. Los procesos no se construyen de un día para otro y creo que estamos en buen camino. Esperamos terminar de la mejor manera esta parte del torneo", manifestó el central bonaerense.

El Expreso se encuentra en el 8.º lugar y este sábado, desde las 16, enfrentará a Deportivo Riestra, que está 6.º, es un partido clave por la clasificación