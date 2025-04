Jugó el Mundial 2010 junto a Messi, superó un cáncer y ahora sorprende al tocar la guitarra en la calle

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LucasArvigo/status/1212526881297354752&partner=&hide_thread=false No recuerdo un caso que me haya dado más bronca que el del Newcastle y Jonás Gutierrez . El argentino volvió a las canchas después de vencer al cáncer y con este gol evitó el descenso de su equipo. Un mes después le avisaron por que no le renovarían.pic.twitter.com/mrWgllZzBm — Lucas Arvigo (@LucasArvigo) January 2, 2020

Superó un cáncer testicular, jugó con Messi y volvió del retiro

En 2012 Jonás fue diagnosticado con cáncer testicular, lo que lo alejó de las canchas durante varios meses, en donde tuvo que someterse a una cirugía para extirpar uno de sus testículos y logró una recuperación total, que le permitió regresar al equipo: “Nunca pensé que me iba a morir realmente con el cáncer. Sí, cuando me lo dicen es un shock y es algo que uno siendo futbolista o atleta de alto rendimiento piensa que esas cosas no pasan. Uno piensa que somos superhéroes porque nos ve entrenando todos los días, cuidando la alimentación, todas esas cosas que hoy te da el fútbol y parece que no va a pasar”, dijo el ex volante surgido de Vélez en diálogo con Infobae.

Tras su salida de St. James Park, Gutiérrez continuó pasó por el Deportivo La Coruña en España y regresó a la Argentina para jugar en clubes como Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro.

A nivel internacional, fue convocado en 22 ocasiones con la selección argentina entre 2007 y 2011, y marcó un gol con la camiseta albiceleste. Además fue compañero de Messi en el Mundial de Sudáfrica del 2010 y tras la gesta en Qatar, el Galgo dijo sobre el capitán argentino: "el fútbol le debía algo a Leo. Se le tenía que dar y fue el premio que le dio el fútbol, es un premio merecido y a mi me pone muy contento".

Este 2025 también sorprendió a todos al regresar del retiro y sumarse a la actividad profesional del Club Social y Deportivo Las Toninas, que compite en la Liga de La Costa, convirtiéndose así en el primer jugador con experiencia mundialista en disputar ese certamen regional.