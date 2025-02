Independiente Rivadavia quiere mantener el invicto y visita a Belgrano por el Torneo Apertura: Hora, TV y formaciones

Independiente y Barracas no se sacaron ventajas en el Gargantini e igualaron 0 a 0

El elenco dirigido por Alfredo Berti mantiene un invicto de siete partidos y no quiere saber nada con perderlo. Por su parte, el club conducido por Walter Erviti quiere recuperarse de la goleada sufrida ante Racing la fecha pasada.

independiente_rivadavia_de_mza_475655911_18389444785107541_9103529197057710918_n.webp Alfredo Berti planea seguir con su invicto al frente de Independiente Rivadavia.

Para este transcendental duelo, el once inicial no tendría cambios significativos, siendo la única duda la de Diego Tonetto o Bottari. En cuanto al resto, no habría cambios significativos.