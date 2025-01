Hockey césped: Las Duendecitas de la UNCuyo son las campeonas de clubes de quinta división

No hay plazo que no se cumpla ni deuda, que no se cancele, por todo esto hay que pagar; le debíamos la nota para la posterioridad a las chicas del hockey césped de la quinta división del club UN Cuyo, que lograron dar la vuelta olímpica en el ámbito del torneo regional de clubes para elencos Sub 19 y donde levantaron la copa como las mejores de la región Centro-Cuyo.