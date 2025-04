Gianni Infantino defendió a la FIFA de las críticas por el abultado calendario: "No tiene gran impacto"

En declaraciones a CNN, el mandamás aseguró que el Mundial de Clubes no es motivo de preocupación, ya que se disputará esporádicamente y no todas las temporadas . "Es una competición que se disputa una vez cada cuatro años", aseguró. Luego, se explayó: "El ganador juega siete partidos -que es como un partido y medio, casi, más al año-, así que no tiene un gran impacto ".

Hansi Flick, enojado con la FIFA y la Liga por la seguidilla de partidos:

Barcelona españa.jpg Barcelona tendrá semanas cargadísimas NA

Después de la clasificación a las semifinales de la Champions League, el entrenador del Barcelona de España Hansi Flick se mostró muy molesto por el duro trajín de sus dirigidos. "No quiero quejarme ni generar excusas. Sólo lo he comentado. No jugamos el domingo a las dos contra el Valladolid sino el sábado a las 21.00. Pero por qué no jugamos a las 16:00 horas o a las 18:00. Quiero ver al que lo decide. Es una broma”, contó.

En ese sentido, aseguró que la Liga de España podría posponer sus encuentros, o ser contemplativos con el elenco Culé. "En cada liga se protegen a los clubes cuando se juega la Champions. No tenemos tiempo de descansar. Los que deciden no tienen ni idea. Pero estamos en semifinales, y el otro equipo está fuera. Tal vez no estamos en nuestro mejor momento, pero estoy orgulloso de mi equipo”, pidió.