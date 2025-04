Fernando Gago molesto con el árbitro: "Tres amarillas en tan poco tiempo me pareció muy exagerado"

En la conferencia de prensa posterior a la derrota en el Monumental , el entrenador Xeneize analizó el desarrollo del encuentro y los detalles que derivaron en la caída en el primer Superclásico del año. “Obviamente que me voy con bronca por el resultado, independientemente del desempeño en el primer tiempo o en el segundo. En el complemento tuvimos chances y también cometimos errores”, sentenció.

Más adelante, fue consultado por el rol del volante ofensivo chileno Carlos Palacios y la falta de un socio con el cual poder combinar en zona de ataque para generar peligro y tratar de dañar la defensa del elenco de Núñez. “En la primera parte no podíamos encontrar la circulación de la pelota, a partir de eso Carlos recibía en una zona baja y no podía girar. En la segunda mitad ocupamos mejor los espacios y teníamos más lugar para poder atacar”, destacó el ex centrocampista.