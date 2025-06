Eliminatorias Sudamericanas: Lionel Scaloni aseguró que Messi será titular en la Selección Argentina

Compartir







El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Sclaoni, confirmó que tras ser suplente frente a Chile Lionel Messi será titular en el partido ante Colombia, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputará mañana desde las 21 en el Monumental.

Lionel Messi ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. Lionel Messi volverá a ser titular en la Selección Argentina ante Colombia. Felipe Zanca/Photosport "Leo va a jugar de entrada, no tenemos duda y esperemos que la gente disfrute de él y el equipo", confió el santafesino este mediodía y destacó el nivel del equipo del argentino Néstor Lorenzo, pese a que está sexto con 21 puntos: "Colombia ha merecido ganar un montón de partidos en los que no ha tenido suerte, no sé si está en un bache. Si hubiera ganado algún encuentro más estaría segundo, las estadísticas a veces no dicen la verdad, es un buen equipo, diría que de las mejores selecciones del mundo y nos pondrá las cosas complicadas. Lo que pasa dentro del vestuario no lo sé".

Además de evitar entrar en polémicas sobre las internas que atraviesa el seleccionado cafetero,el DT confesó que su ayudante Walter Samuel recibió un llamado de Chivu para acompañarlo en Inter de Milan, pero no dejará el proyecto de la Albiceleste.

Por otra parte, sobre el nivel de la Selección remarcó: "Somos un equipo competitivo y podemos jugar de igual a igual ante cualquier selección. También es verdad que si no estás bien podés perder con este tipo de conjuntos, pero somos una selección que siempre estaremos ahí”.

Y destacó el desempeño incluso en los encuentros en los que la Pulga no ha sido de la partida: "El equipo está en un momento en el que puede jugar de la misma manera, estando Leo o no estando. Antes era más complejo y esa necesidad hoy no la tenemos, el equipo funciona igual".