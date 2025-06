Eliminatorias Sudamericanas: Colombia y Perú no se sacaron ventajas

La segunda etapa no fue muy distinta de la primera, solo que esta vez Colombia tuvo el dominio absoluto en campo de Perú , pero la falta de precisión no le permitió llegar con comodidad a los metros finales para ponerse en ventaja.

Formaciones de Colombia - Perú:

Colombia (0): Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Cristián Borja; Kevin Castaño, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Juan Camilo Hernández; Jhon Durán. DT: Néstor Lorenzo.

Perú (0): Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garces, Marcos López; Pedro Aquino, Renato Tapia; Andy Polo, Edison Flores, Bryan Reyna; Paolo Guerrero. DT: Oscar Ibañez.

Datos del partido:

Estadio: Metropolitano.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

VAR: Wagner Reway (Brasil).

Cambios: ST: en el inicio, César Inga por Guerrero (P); Luis Ramos por Reyna (P); Luis Suárez por Durán (C); 8m Erick Noriega por Aquino (P); 17m Marino Hinestroza por J. C. Hernández (C); Jaminton Campaz por Arias (C); 30m Richard Ríos por Lerma (C); 33m Oliver Sonne por Polo (P); 42m Luis Abram por Zambrano (P).

Minuto a minuto y estadísticas: