El efecto de Lionel Messi en la MLS: "Pasamos a ser el Real Madrid de la Liga de Estados Unidos"

Y amplió con algunos ejemplos de sus primeros pasos en Las Garzas: “Cuando yo fui a Inter Miami era el Combate FC. No era Inter. No habían llegado ni Messi, ni Busquets, ni Jordi Alba. Habíamos perdido como 15 partidos".

"Antes del primer entrenamiento de Messi no iba nadie, ni Instagram nos conocía. Cuando llegó... me escribió gente que en mi p... vida supe que existía; hasta conocí a mi padrino", expresó Martínez.

También explicó cómo cambió el estilo de juego de Inter Miami una vez insertado Messi: "No quiero hablar mal de él... pero (RobertI) Taylor no le hacía un gol ni a Dios y con Messi se convirtió en el goleador del equipo. Había jugadores que no te podían dar un pase; con Messi el nivel creció. No nos veía nadie y cuando llegó Messi nos veía hasta Dios".