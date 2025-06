Brasil empata con Ecuador en el debut de Carlo Ancelotti como DT

El primer tiempo fue muy chato, y bien al estilo sudamericano. Ecuador y Brasil le dieron la bienvenida a Carleto con un trámite representativo de estas tierras, con poquísimas chances delante de los arqueros y dos elencos más preocupados por no quedar mal parados que por cualquier otra cosa. La desfachatez de Europa, no tuvo lugar en Guayaquil.

¡Atención! Se lesionó Hernán Galíndez, y no podrá estar desde el arranque en Ecuador. Atajará Gonzalo Valle

PT: 20' El trámite se hace aburrido. Brasil apuesta a apretar en la salida rival, y Ecuador domina el balón pero no encuentra espacios.

En cuanto a lo que se observó dentro del campo, el dueño de casa tuvo el control de la pelota e intentó jugar en campo contrario, pero no pudo encontrar espacios para vulnerar a Alisson. El más punzante fue Yeboah , que probó con un remate desde lejos y un cabezazo que se fueron desviados.

Brasil, por su parte, no arriesgó más de la cuenta y no contó con ninguna ocasión para destacar. Su carta en ofensiva fue presionar alto en determinadas salidas del local, y buscar a los extremos Estevao y Vinicius, aunque la búsqueda no surtió efecto.

Minuto a minuto y estadísticas: