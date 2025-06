Bombazo en la Lepra: el goleador Alex Arce, a un paso de regresar a Independiente Rivadavia

Alex Arce va camino a convertirse en el nuevo ídolo de los hinchas de Independiente Rivadavia. / CSIR Alex Arce volverá a vestir la camiseta de Independiente Rivadavia. Regresa el goleador a la Catedral. Gentileza.

Independiente Rivadavia: Qué dijo el representante de Alex Arce

Su representante, Miguel Gareppe, dio detalles sobre un posible regreso a la Argentina: "No veo que volver a Independiente Rivadavia sea un retroceso, compite en la liga de Argentina e hizo bien las cosas el semestre pasado", comentó el agente en diálogo con AM 1080 y un poco repetitivo en sus palabras, añadió: "No veo con malos ojos que Alex Arce vuelva, tanto en lo deportivo como en lo económico".