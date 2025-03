Bomba en Brasil: se filtró la lista de técnicos de renombre para reemplazar a Dorival Júnior

Fórmula 1: los motivos por los cuáles Franco Colapinto no viajará al Gran Premio de Japón

Si bien todavía no ha habido confirmaciones sobre la salida del actual DT, todo indica que el deslucido presente del conjunto nacional dinamitó el proyecto, y lo hizo quedar al borde de la finalización. Según informan medios brasileños, la CBF está muy disconforme, y en cualquier momento podría haber novedades al respecto.

Los fuertes nombres que suenan para DT de Brasil:

image.png El sueño de la CBF es Carlo Ancelotti

Según Globo Esporte, el principal apuntado es Carlo Ancelotti. Se trata de un viejo sueño de la Confederación, y ya fue tentando en el pasado para tomar el mando. Sin embargo, el DT italiano decidió renovar con el Real Madrid hasta 2026, dejando la puerta abierta para retomar las charlas luego de esa fecha. "Pensar en ser el seleccionador brasileño es una gran ilusión, pero no sé si en el 2026 el equipo nacional de Brasil me querrá. No sé si estarán contentos de mi decisión de renovar”, aseguró en ese momento.