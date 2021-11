Zaira Nara estaría en crisis con su marido por la separación de Mauro Icardi y Wanda

Este miércoles en varios programas de televisión hicieron mención al supuesto encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi lo que ocasionó una nueva separación entre los mediáticos.

Tanto en “LAM” (El Trece) como en “Intrusos” (América) comentaron el difícil momento que está atravesando también Zaira Nara porque su esposo Jakob Von Plessen habría colaborado en el encuentro de los amantes.

“Hay un cortocircuito muy importante dentro de la casa de Zaira con Jakob, porque él manifiesta a través de amigo que ella está muy intensa, él le reclama muchos temas y ella sale en defensa de Wanda acompañándola en todo este proceso”, comenzó diciendo Evelyn Von Brocke en el canal del cubo.

Luego al igual que Yanina Latorre, la panelista comentó: “Esa situación de acompañarla a Wanda le trajo muchos problemas con su marido, que quiere a su esposa y punto y no en un conflicto”.

Al parecer el conflicto de Wanda con su marido afectó a toda la familia y el peso se hace sentir: “No hay tranquilidad en ese hogar, están tratando de reconciliarse, de volver a encontrarse, tener de vuelta sus momentos. Están en una situación complicada”.

Recientemente Zaira habló con Ángel de Brito de la ex de Benjamín Vicula y manifestó: “Yo de ella no sé qué pensar”, le dijo Zaira a Ángel de Brito quien sumó: “Me dijo ‘no quiero meterme’, no me dijo si se peleó o no con su marido. Algún quilombo tuvo, eso te lo firmo”.