Yao Cabrera ya empezó a entrenar para enfrentar al Chino Maidana y se mostró seguro: “Va a ser una pelea real”

Luego de que el Chino Maidana aceptó enfrentarse con él, Yao Cabrera comenzó a entrenar y a prepararse para la pelea con uno de los boxeadores más importantes del país. Y si bien el joven youtuber no sabe de boxeo y nunca subió a un cuadrilátero, aseguró que va a noquearlo.

“Sí señores, el Chino aceptó la pelea y ustedes dirán que soy amateur pero a partir de hoy me voy a entrenar todos los días para noquearlo”, dijo Cabrera en sus redes sociales.

Redes de Yao Cabrera Yao Cabrera

Aún no hay fecha para la pelea, pero hay expectativas en redes con lo que pueda pasar. “Esta pelea va a ser una pelea real. No va a ser un show ni fake. El Chino Maidana es un ex campeón argentino, el número 1 y además peleó dos veces contra Floyd Mayweather, o sea me va a noquear básicamente”, expresó Cabrera mientras se lo ve correr en una cinta.

Y le hizo una fuerte advertencia al boxeador: “Yo le dije: ‘tené cuidado porque la fiera Yao va para todos lados’. Asi que bueno, entrenamiento puro, se picó”.

El influencer aseguró que si pierde se va del país, por lo que el experimentado boxeador le respondió: “Yao Caverga, mirá, yo no peleo con amateurs ni con pelotudos, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país”.