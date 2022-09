Ya están los cuatro finalistas de “La Voz Argentina”: quiénes son y quién tiene más chances de ganar

La Voz Argentina 2022 tiene a sus cuatro finalistas: Elías Pardal, Yhosva Montoya, Iván Papetti y Ángela Navarro, que disputarán el premio millonario el próximo lunes 12 de septiembre a las 22 hs.

El Team Montaner abrió la semifinal con sus dos representantes: Naiquen Galizio y Elías Pardal. Naiquen cantó Amores en la icónica versión de Los Charros.

El santafesino interpretó Todo a pulmón, una de las grandes baladas de Alejandro Lerner. Elías se consagró como el primer finalista gracias al 51,9% de los votos del público. Naiquén obtuvo el 40,9%.

A continuación, apareció el Team Lali con Tomás Sagués y Ángela Navarro, quienes se presentaron con Stay With Me, de Sam Smith, y Mi reflejo, de Christina Aguilera, respectivamente.

Ángela volvió a brillar y el público la convirtió en la única mujer finalista de La Voz Argentina. Ganó su semifinal con el 64,3% de los votos.

En tercer lugar, pasó el Team Mau y Ricky, que comenzó con una noche complicada para Iván Papetti, quien se olvidó la letra de ‘A Little Respect’, de Erasure.

El más joven de La Voz confesó que no la pasó bien, pero tanto Marley como el jurado le dieron consuelo, repasando algunos de los errores que tuvieron a lo largo de sus carreras.

Octavio Muratore interpretó Como flor del campo, de Raúl Carnota. El 56,3% de los votos del público fueron para que Iván Papetti pase a la final. Octavio quedó detrás con el 43,7%.

Por último, el Team Soledad, con Yhosva Montoya y Huilén Currá como sus exponentes. El chubutense cantó ‘Zamba para olvidar’.

La joven interpretó ‘La flor de la canela’, y la Sole destacó su interpretación como el look que eligió para la noche de la semifinal.

Yhosva pasó a la final de La Voz con el 61,3% de los votos, mientras que Huilén quedó detrás con el 38,7%.

La historia de Iván Papetti, el participante de La Voz Argentina que suena como ganador

El joven de 18 años vive en San Antonio de Padua (Buenos Aires) y es un apasionado de la música jazz, algo poco frecuente en los artistas de su edad.

Desde la primera gala de audiciones a ciegas, el adolescente se ganó al jurado con su poderosa voz, que la suelen comparar con referentes como Frank Sinatra.

Incluso, el cantante canadiense Michael Bublé -admirador confeso de Sinatra- le envió un video a Papetti, quien se mostró sorprendido ante semejante gesto en “La Voz Argentina”.

“Hola, Iván, soy Michael Bublé. Me gustó tu voz. Es increíble. ¡Felicitaciones! Y mucha suerte con todo, mi amigo, y continúa así”, le deseó el marido de Luisana Lopilato al concursante.

En su recorrido por el talent show, Iván pasó primero por los equipos de Lali Espósito y Soledad Pastorutti. Quedó eliminado en distintas batallas.

Sin embargo, en la etapa de knockouts, el chico fue salvado y pasó a integrar el grupo de talentos que lideran Mau y Ricky.

Los hijos de Ricardo Montaner hicieron énfasis en que Iván Papetti mejore su presencia en el escenario, debido a que su fuerte es puramente la voz y no tanto el baile.

“Papetti”, como lo apodan amistosamente los coaches, se lució cantando temas como “Love Me Tender”, “The Way You Look Tonight” y “Mambo No. 5″.

Lali, la coach más divertida y ocurrente, suele bromear con Iván, quien le recuerda a su época adolescente en el mundo del espectáculo.

“Siempre es hermoso ver a Papetti en este programa”, le dijo la creadora de “Disciplina”, atenta a que aún Papetti va al colegio y debe ausentarse en las clases por las galas de TV.