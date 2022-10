Wanda Nara se despidió de Buenos Aires con un catsuit negro de aberturas y un escote que llega al infinito

Wanda Nara se vuelve este viernes a Turquía después de varias semanas en las que fue el centro de diferentes escándalos. La empresaria viajó a Buenos Aires para trabajar en “¿Quién es la máscara?” y a hacer otros trabajos, entre ellos lanzar la marca en la que eligió a L-Gante como modelo y el videoclip que grabaron juntos y desató polémica.

Fiel a su estilo, Wanda lució un impactante catsuit negro con el que asistió al estreno del video en el que es protagonista en su última noche en Argentina. La modelo marcó tendencia, como cada vez que posa para sus redes.

Para no pasar desapercibida, la rubia optó por un enterito de aberturas y un increíble escote con el que destacó aún más sus curvas. Para esta ocasión especial, optó por la marca Yves Saint Laurent o YSL, con el que se la vio increíble y brillar en una noche importante para ella.

“Mi última noche en Buenos Aires camino a ver El Último Romántico”, escribió Wanda al pie de su publicación. Y luego subió un video en el que muestra en detalle su outfit y al pie citó una de las frases de la canción que L-Gante le dedicó: “Me mira y no me habla”.

Wanda Nara se despidió de Buenos Aires con un look que se robó todas las miradas.

Ambas publicaciones explotaron de “me gustas” en muy pocas horas y recibió cientos de mensajes en los que la halagaron por su look, pero también por la forma en la que maneja su perfil mediático. Es que la modelo sabe cómo captar la atención de todos y en todos los ámbitos.

“Que sigan comiendo los demás, viva tu astucia Wanda por eso te amamos, por tu mentalidad de Kardashian”, “Wanda no se que onda pero aguante el barrio ma”, “Está hermosa Wan”, “Sos una genia en todo lo que haces waaaan”, “bombaaaa”, “Que mujer tan diosa”, “Hermosa siempre”, fueron solo algunos comentarios que le dejaron al pie del posteo.

L-Gante y Wanda Nara estrenaron “El último romántico”

Wanda Nara y L-Gante estrenaron “El último romántico”, la nueva canción del cantante de Cumbia 420 y el video que la empresaria protagoniza, dio qué hablar por semanas. Es que los rumores de romance entre ambos fueron cada vez más fuertes y con el videoclip casí que confirman que entre ellos pasa algo más.

El videoclip fue presentado este jueves 20, bajo la mirada atenta de la familia y amigos de ambos. Y, en la previa, se mostraron muy cariñosos y compinches en una transmisión en vivo que hicieron desde la cuenta del músico, ya que Wanda aseguró que estaba “sin batería” en su teléfono.

Tanto la modelo como el cantante disfrutaron del lanzamiento del tema desde una VIP y mostraron su reacción a través del vivo, donde miles y miles de seguidores estaban atentos a cada situación de la supuesta pareja.

Tras la publicación del video de su último tema, L-Gante tuvo un gesto de cariño con Wanda Nara