Wanda Nara prefirió el entrenamiento sensual y no darle importancia a la advertencia de su ex

Dedicada a su familia y también a sus compromisos laborales, Wanda Nara posó sensual en la noche del viernes desde su gimnasio personal y subida en una cinta caminadora.

Con un escote profundo, la rubia compartió un video en sus historias al que le agregó la palabra “mamita” y sus seguidores enloquecieron.

Wanda se mostró relajada y divertida luego de que Maxi López posteara un fuerte mensaje en sus redes sociales dirigido a sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino.

En pleno conflicto judicial López expresó en Instagram: “No dejes nunca que nadie te diga de que eres capaz. Si tienes un sueño persíguelo... Sin que nada más importe. Y cuando venga alguien y te diga ‘no vas a llegar a ningún lado’, dejalo ahora que estás a tiempo. Eso es imposible... Casi nadie lo consigue; eres un soñador”, comenzó diciendo.

Luego el ex de Wanda agregó: “Tú le vas a decir ‘no voy hacer lo que tú quieras ni lo que parece que está bien... Ni ninguna cosa que no sienta que quiero hacer porque la vida es demasiado corta como para no llenarla haciendo lo que nos hace felices. Y si tengo que gastar mi tiempo con algo, será con lo que más amo”.

Antes de finalizar dijo: “No voy a rendirme y por más duro que parezca el camino, por más sudor que gaste, llegaré hasta el final…”.