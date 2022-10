Wanda Nara jugó con la intriga de sus seguidores y mostró solo un corsé: “¿Quién es esta chica?”

Wanda Nara tiene una participación muy importante como investigadora en “¿Quiés es la másccara?”, ciclo conducido por Natalia Oreiro y, además, no hace más que reafirmar que la moda es uno de los principales pilares de su carrera.

Como en cada emisión, la empresaria compartió en su cuenta de Instagram el look elegido para el programa y esta vez, súper sexy, jugó con la intriga de sus seguidores: “Quien es esta chica ? Digo quien es la más cara?”.

Wanda Nara marca tendencia

Lo cierto es que la rubia cortó su rostro de la foto y posó consu delantera casi en primer plano, dejando destacar un corsé, su campera de jean cortita y sus pantalones ajustados.

La empresaria eligió un atuendo casual pero con un toque de brillo y sus fanáticos estallaron. La publicación ya superó los 78 mil “Me Gusta”.

Wanda Nara: "¿Quién es esta chica?”

Además, Wanda recibió un contundente apoyo y extensos mensajes: “Es Wanda, la que siempre siguio su instinto y triunfo, la que no se va a ir de este mundo sin haber hecho lo que quizo, es la que exprime la vida al maximo y es la envidia de tod@s los que hablan ponzoña”, “A mi ni me importa el comentario de quien esperan todos. A mi me importa ella que les paso el trapo a todas con su inteligencia. Para mi, ella es la número 3 hoy en dia.Susana la 1 Mirta la 2, Wanda la 3. Ahora o me putean o me halaban los lectores. Tranquilos..... Hay libertad de palabra , estamos en democracia chicos...”, entre otros.

Wanda Nara posó con un look total black y L-Gante le realizó una tentadora propuesta

Wanda Nara sabe muy bien como llamar la atención de todos sus seguidores y no dudó en hacer un controvertido posteo, no tanto por su contenido sino por una propuesta de L-Gante. La mediática modelo decidió compartir con sus más de 15 millones de seguidores una publicación en la que se pueden apreciar todos sus atributos.

Wanda Nara posó con un total black para sus seguidores y LGante le contestó: "Te paso a buscar".

Con un look total black, la empresaria deslumbró a sus fanáticos con estas piezas que supo combinar muy bien un minitop, una falda larga engomada y estiletos, lo que combinó con un delicado maquillaje y dejó su pelo suelto.

Wanda Nara

Automáticamente, la ex de Mauro Icardi cosechó mpas de 331 mil likes en muy pocas horas y cientos de comentarios, entre los cuáles se destacó el del cantante de cumbia 420, L-Gante.

“Te paso a buscar bajamos al barrio en el mercedez Benz”, fue la controvertida propuesta del vocalista, que en las últimas horas sorprendió al blanquear el romance con la blonda modelo.