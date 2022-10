Wanda Nara posó con un vestido escotado de leopardo y lució como una diva

Wanda Nara causa revuelo con casi todo lo que hace en su vida y las redes sociales no son una excepción. Ahora, en su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos tomándose una selfie que sus seguidores adoraron.

La empresaria participa del programa “¿Quién es la máscara?” y en cada emisión se toma su tiempo para compartir en sus redes sociales los detalles del atuendo elegido por ella. En este caso, lució un vestido súper escotado de leopardo, ajustadísimo que remarcó todas sus curvas.

Wanda Nara y su súper escote

Con un peinado de onda sueltas, impecable maquillaje, Wanda completó su look. En tan solo una hora de tiempo, la empresaria cosechó en su publicación casi 100 mil “Me Gusta”. “Diosaa”, “Sos lo más”, fueron algunos de los piropos que recibió la ex de Mauro Icardi.

Sin embargo, algo que llamó poderosamente la atención fueron los comentarios que escribieron los usuarios de la red, los cuales en su mayoría apuntaron a L-Gante. “Estoy esperando el comentario de @lgante_keloke”, “Aprende a comportate como una señorita destruiste una familia Wanda pero te gusta más la banana que la comida”, “Vine a ver el comentario de elian” y “La que nace para torta frita. No llega a ser masa fina...”, fueron algunos ejemplos de los textos que recibió la empresaria junto a sus fotos.

L-Gante presentó la canción que le dedicó a Wanda Nara: habla de un amor entre dos comprometidos

Este fin de semana, L -Gante presentó la canción que le dedicó a Wanda Nara en un show. La canción no tiene nombre por ahora, pero describe un amorío apasionado entre dos comprometidos.

El cantante de cumbia 420había explicado en distintas entrevistas que este nuevo tema había estado inspirado en la integrante de Quién es la máscara (Telefe).

Algunos pasajes de sus estrofas son: “No importa la hora porque me prefieres”; “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”.

Wanda Nara y la canción que le compuso L-Gante.

Otras partes dicen: “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “Supuestamente una amiga”; “Te lo hago sin palabras”; “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”.

Antes de que L-Gante la estrenara en el show, varias de estas frases ya habían trascendido previamente en charlas que el cantante y la empresaria habían mantenido en sus redes sociales.

Y Wanda Nara había descrito a dicha composición como “uno de los regalos más lindos que le dieron”. “Es la canción más linda de todas las que tiene, pero creo que nunca se animará a sacarla”, dijo.

Todo indicaría que en cuestión de días saldrá a la luz en una versión de estudio. Incluso, este lunes en LAM (América) contaron que la ex de Mauro Icardi va a ser la protagonista del videoclip.