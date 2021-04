Wanda Nara disfruta la primavera europea con poca ropa

Luego de conocer la noticia de que su padre, Andrés Nara, quiere darle un hermano con su nueva pareja, Wanda prefirió no hacerse problema y, con una relación que no terminó por resolverse, la rubia siguió con su vida y sus momentos de reflexión.

Activa en sus redes sociales, Wanda compartió hace días las rutinas de sus hijas mujeres que tienen un peinador particular que las atiende mientras las pequeñas desayunan.

Ahora y dejando de lado a sus hijos, la rubia posó recostada en un sillón con un pantalón de algodón negro y en la parte superior solo un corpiño deportivo, quizás de la marca de indumentaria que la mediática piensa lanzar en breve y que, en varias oportunidades, lució en sus posteos.