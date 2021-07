Vuelve “El Gigoló”: luego de la condena de 3 años contó que ansía volver a la televisión

Su nombre real es Javier Bazterrica, pero el nombre por el que es conocido es “El Gigoló” y su fama fue la ser un estafador. En 2015 la hermana de Flavio Mendoza, Adrianna, lo denunció a la Justicia por haberla estafado tras darle 5 mil dólares que supuestamente iban a ser invertidos en la Bolsa. Luego de su condena de tres años de prisión en suspenso, habló por primera vez sobre los hermanos Mendoza y sus planes a futuro.

“Nunca más la vi a Adriana o a Flavio Mendoza, pero igualmente son dos lacras y parásitos”, dijo al medio Diario Show cuando se comunicaron. Incluso contó que habló con la ex pareja de la hermana de Mendoza y aseguró “que de haberse enterado antes de algunos detalles, no se habría ‘comido este huevonazo’”.

Pero dejando el tema de lado, el joven confesó que durante la pandemia decidió incursionar en algunos proyectos personales. “Gracias a Dios estuve trabajando en varias cervecerías y cumpleaños cumpliendo los protocolos siempre. Estoy por sacar ‘Gigo Life Night’ (su disco) que es de música electrónica, también por ponerme un boliche en Castelar y ya voy por mi segundo showroom de electrodomésticos”.

Entre otros de sus planes, confesó que le gustaría tener un lugar en el medio, pero no actualmente, que continúa resonando su figura como “El Gigoló”. “Yo creo que la etapa del Gigoló está llegando a su fin, pero me gusta llevar alegría y humor donde sea. Si bien no vivo de los boliches, ser DJ y hacer eventos, creo que a la gente le gusta lo que hago y la pasa muy bien y me pone realmente feliz”, dijo sobre sus planes en el entretenimiento.

Su condena y la crítica a la Justicia

En un principio la Justicia había determinado que por sus delitos de estafa la condena podría haber sido de 15 años, pero su abogado consiguió la pena de 3 años de prisión en suspenso, lo que significa que no va efectivamente a la cárcel. La pena en realidad va en que debe cumplir una serie de condiciones y fue posible gracias a que se trataba de su “primera ofensa”.

“Yo creo que la Justicia argentina está muy enferma, muy corrupta y realmente muy mal”, comenzó diciendo como crítica al sistema del país. “Lo que hizo la Justicia conmigo fue realmente de terror. Imputarme y procesarme sin una prueba fehaciente fue de una injusticia nunca vista”.

Y continuó: “Mi abogado Gastón Matías Marano me dijo ‘es la primera vez en mi carrera que veo algo así’, fue algo totalmente injusto, lleno de manos negras y jueces dudosos”.