Flavio Mendoza reveló la osada cábala que tenían con Cacho Castaña: “Me besaba la cola”

Flavio Mendoza estuvo este miércoles en Los Mammones y contó una divertida y osada cábala que tenían con Cacho Castaña antes de salir a escena. Jey Mammón le halagó la cola y juntos recordaron que el cantante fue el responsable de que la gente empiece a prestarle atención a esa parte del cuerpo del artista.

Picante, como cada arranque de entrevista, Jey Mammón sorprendió al Flavio con un piropo: “Como decirlo con todo el respeto del mundo. A ver... tenés el mejor culo del país. Y el que lo probó y le gustó ahí fue Cacho Castaña”.

“Tenía capaz. Ya se está cayendo, porque todo cae”, contestó Flavio. Y luego culpó al cantante por hacer conocida su cola en el país: “Cacho es un prócer que lo amor y que hizo que mi traste fuera público”.

Flavio Mendoza y su anécdota con Cacho Castaña. Captura del vivo.

Luego, Mendoza reveló la costumbre que tenían con el cantante antes de salir a escena para atraer a la suerte. “Este beso él me lo daba todas las funciones antes de salir al teatro como cábala. Porque un día pasé y él creía que era una mina. Y me dijo ‘yo no puedo creer que vos tengas este culo’”, contó el productor teatral.

“Y me dio un beso y ahí quedó como cábala porque hicimos localidades agotadas ese día. Así empezó todo”, cerró.