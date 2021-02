Escándalo en la obra de Flavio Mendoza: una espectadora se agarró a trompadas en plena función

La obra teatral “Circo del Ánima”, producida por Flavio Mendoza , vivió un fin de semana caótico a raíz de un violento episodio en plena función.

Así lo reflejaron en el programa “Los Ángeles de la Mañana” , donde expresaron que todo inició cuando una espectadora discutió con un grupo de personas del sector VIP, y terminaron peleándose a trompadas.

La función se llevó a cabo en Parque Sarmiento, y el motivo del conflicto fueron las butacas asignadas a los espectadores que asistieron al show. Tal como se puede ver en el video, un grupo de personas tuvo una discusión por una mujer que quería quedarse en la platea reservada sin tener la entrada correspondiente.

“Flavio tiene la platea normal y una zona VIP, donde van famosos, amigos y familiares de las personas que trabajan ahí. Vino una señora con su familia, como Pancho por su casa, vio vacía la zona vip y se sentó, pero su butaca era otra”, relató Yanina Latorre.

La panelista contó que la acomodadora del lugar intentó explicarle a la mujer que ese no era su lugar, y que le correspondían dos asientos más atrás, pero que no hubo manera de que se sentara donde le correspondía. “La señora le dijo: ‘Yo me quedo acá porque se me canta’; se levantó y le calzó una piña”.

“Ahí se armó todo este lío”, sintetizó, mientras mostraban las imágenes del tenso momento. De fondo, se alcanza a oír la voz del actor y bailarín Facundo Mazzei, que le ruega al público que recobre la calma para poder continuar. Rápidamente surgieron algunos memes del violento episodio que se vivió durante el espectáculo.