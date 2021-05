Viviana Saccone se suma a la tendencia de belleza del “baby face”

A pocos días de la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión con “La academia”, muchos nombres de famosos volvieron a la primera plana. Entre ellos, el de Viviana Saconne, quien bailará en la pista y demostrará otras destrezas según lo requiera la competencia.

La reconocida actriz recibió un montón de críticas por el look que escogió para las promociones y la foto oficial del programa pero a ella parece no importarle. Al contrario, se muestra sensacional en las redes sociales.

“Parecía que le había robado la escenografía a Mirtha Legrand. Ahora hay una escenografía nueva y podría ser un muletón, unas cortinas de Mirtha. No es favorecedor en nada. Le tapan el cuello, la cara, el cuerpo. El color es complicado, ella estaba tapada por el pelo, atrapada por los breteles. Es un género bastante pesado. Siempre que yo veo algo que no me parece tan lindo pienso ‘¿a quién sí le quedaría bien?’”, dijeron en “La jaula de la moda”.

“Creo que ni Valeria Mazza podría salvar esa prenda porque es complicada y creo que Viviana quedó atrapada por ese cubrecama”, sumaron.

Lo cierto es que Viviana está fantástica y en su cuenta de Instagram lo demuestra. Al parecer, la artista está en la nueva tendencia del “baby face”, la que busca lucir una piel al natural, hidratada y luminosa. En su última publicación compartió dos primeros planos en los que se la ve sin ninguna arruga ni maquillaje aunque varios apuntaron un excesivo uso de filtros.

La actriz cosechó más de 6 mil Me Gusta y un montón de emojis de fueguito. Al igual que en su publicación anterior, que sale al natural, de cuerpo entero, luciendo un body color natural que se confunde con su piel. Pura sensualidad.