Viviana Canosa sobre M., la nena secuestrada: “Su madre la usó como una tarjeta de crédito”

Viviana Canosa volvió a dar un duro editorial que en esta oportunidad tuvo como protagonista a M.B., la nena de 7 años que había sido secuestrada y que el pasado jueves fue hallada por la policía.

La periodista denunció que “su madre la usaba como una tarjeta de crédito” y aseguró que “las ginecólogas salieron llorando después de revisarla”. “Debieron ser contenidas por personal psicológico y psiquiátrico. Tuvieron que tranquilizarlas porque no podían creer lo que estaban viendo”, detalló.

Gentileza

“Hoy casi vomito mientras me ocupaba de saber lo que pasa ahora que se apagaron las luces”, dijo la conductora de Viviana con vos. Y continuó: “Ya no está más en la agenda de los medios la nena M, volvió a ser invisible. Ya no importa que tenga 7 años, que esté desnutrida, que tenga poca masa corporal. Tampoco importa que su madre la haya usado como a una tarjeta de crédito”.

Por otro lado, la periodista aseguró que M. “fue abusada desde que inició su miserable vida” y señaló que “lo que hizo este señor de llevársela, era algo cotidiano para ella”.

La desaparición de la nena M.

La niña, que vive en situación de calle con su mamá Estela, había sido vista por última vez el lunes 15 de marzo, alrededor de las 10 de la mañana. De acuerdo con el testimonio de la mujer, se fue con un cartonero que conocían y le había prometido conseguirle a Maia una bicicleta mejor. Pero nunca regresaron y la mujer pidió ayuda, desesperada.

El caso de Maia recolocó en la escena pública la vulnerabilidad social en la que se encuentran las personas que, como ella y su familia, viven en situación de calle en CABA.