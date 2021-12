Viviana Canosa, emocionada tras la renuncia de Esteban Bullrich como senador

Viviana Canosa se mostró conmovida al aire de su programa por A24 cuando anunciaba la renuncia de Esteban Bullrich del senado por una delicada enfermedad que atraviesa.

El senador contó que se retira de su cargo debido a la enfermedad ELA, una enfermedad que debilita los músculos y afecta a las funciones físicas del cuerpo. Así es que el político decidió retirarse de su rol y dedicarse a sí mismo y su familia en un difícil momento personal.

La conductora no pudo evitar mostrar su pesar frente a la cámara. “Estoy más sensible que nunca por muchas razones, buenas. Por toda la gente que viene todos los días a la puerta del canal. Ayer conteniendo a una mujer estafada, hoy un señor de 83 años llorando porque no tiene donde vivir y laburó toda su vida”, comenzó la conductora de Viviana con vos al ver las imágenes.

Y luego se refirió a la dura enfermedad del senador: “Estos ejemplos como el de Esteban Bullrich, que no podés creer por qué le pasa a él”.

Ya emocionada y con la voz entrecortada, con el video de Bullrich de fondo. “Si los políticos en este país fueran como él y pudieran seguir el camino. Ver la emoción de Esteban, la dignidad, la lealtad, ver a su mujer, sus hijos, su familia, esa que quieren destruir. Familia, amor, hijos, dignidad, lealtad: eso es Esteban Bullrich. Veo a sus hijos y me emociono un montón”, remarcó visiblemente emocionada Canosa.

Y cerró su opinión de apertura del día jueves: “Para mí, esta es la noticia del día. Tiene que ver con el amor y respeto y con algo que no es menor. Esto también muestra quién es cada uno.”

El crítico mensaje de Viviana Canosa a Cristina Fernández

Luego de mostrar el emotivo momento que se vivió en el Senado durante la despedida de Bullrich, la conductora no dudó en remarcar un detalle y dar un crítico mensaje a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Él se despidió y todos se pusieron de pie para aplaudirlo, menos Cristina Fernández de Kirchner”, comenzó diciendo la conductora mirando a la cámara.

Y siguió: “Señora, ¿era tan difícil levantarse de su silla, de su trono, y salvando todas las diferencias políticas, pararse y aplaudir de pie a un señor digno como Esteban Bullrich? Usted no se paró”, dijo tajante.