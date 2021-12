Vero Lozano liquidó a Fabián Gianola por hacer un “canje” en su descargo público en el que negó los abusos

Tras haber sido denunciado por abusos, Fabián Gianola hizo un descargo público en el que negó los hechos relatados por quienes habrían sido sus víctimas. Pero un detalle del video que grabó el actor llamó la atención de Vero Lozano y la hizo estallar de bronca.

El artista no solo negó haber abusado de compañeras de trabajo, sino que filmó el video con vinos de fondo, los que él comercializaría, y para Verónica Lozano esto le restó seriedad al asunto.

La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) lanzó un fuerte tweet y no se guardó su enojo con Gianola. “El acusado hace su descargo... Los vinos hablan de la poca capacidad de hacerse cargo del delito que se le imputa. La culpa siempre es del otro/a”, opinó la figura del canal.

Vero Lozano destrozó a Fabián Gianola por su descargo público.

Fabián Gianola habría filmado una publicidad en una vinoteca y luego habría usado esos vinos como el fondo para el video en el que dio su versión de los hechos y negó los cargos que se le imputan.

“Haces un chivo y un descargo frente a una denuncia de abuso sexual. Todo muy normal”, remarcó Vero Lozano sobre esta situación.

Vero Lozano destrozó a Fabián Gianola por su descargo público.

El descargo de Fabián Gianola sobre los abusos

En medio de las denuncias de abuso en su contra, Fabián Gianola grabó un descargo público y explicó por qué está tan tranquilo y por qué decidió no declarar ante la Justicia por el momento.

“Yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. La primera persona es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenzó, amenazó a mis hijos, y yo finalmente no acepté la extorsión y me denunció”, aseguró Gianola.

“Tenemos los audios de las amenazas que comprueban el intento de extorsión. En esa causa, todos los testigos declararon a mi favor”, expresó.

“La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida y estábamos rodeados de gente. Todos los testigos declararon a favor salvo uno que era su pareja”, comentó.