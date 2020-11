¿Ventaja o drama? Cuando te llamás igual a un famoso y debés cambiar tu identidad en redes

Dicen, que todas las personas tenemos un parecido casi idéntico en algún lugar del mundo. Un caso famoso fue el de Luisana Lopilato y Malena Chiclana, la joven que es muy parecida a la actriz y que saca provecho de la situación compartiendo postales imitándola.

Pero... ¿qué pasa cuando lo que tenés igual es el nombre? Ahí no es tan divertido, o al menos eso han revelado varios que se llaman muy similar que Selena Williams, Beyoncé, Belén Francese o Mariana Antoniale. Y donde se cambian la identidad es en las redes sociales porque no son quienes juegan al tenis, cantan o actúan.

Mariana Antoniale Gomez es una fiel usuaria a las redes que decidió poner como usuario Mariana Antoniale Go. Y Belén Francese, quien se encuentra en Instagram como @luluufrancese.

Internet

Internet

Pero también sucede con personalidades internacionales. Un sitio compartió la historia de una joven llamada Beyoncé y de pronto aparecieron otras personas llamadas Katie Holmes, Serena Williams y James Bond.

La joven que se llama igual a la cantante, ex “Destiny’s Child", dice estar cansada de las bromas que le hacen: “A veces odio mi nombre, porque atrae la atención sobre mí, y no soy una persona demasiado sociable. Cada vez que la gente se entera de que me llamo Beyoncé, alguien se pone a cantar ‘Single Ladies’”.

Humans of New York, quien publicó su foto y su historia en Facebook, recibió decenas de nombres de famosos y vivencias similares a la de la adolescente.

“Te entiendo completamente, ya que me llamo Kaity Perry. Si me dieran una moneda por cada ocasión en la que alguien me hace una broma vinculada a Katy Perry, sería millonaria”, contó otra joven.

“Me anoto. Tengo que usar el nombre de mi novio cuando hago una reserva, porque la gente cree que estoy mintiendo. Luego me preguntan si mi padre se llama James. Y es así”, contó Jane Bond.

Internet

“El nombre de mi hermana es Merry. Compartimos el mismo apellido”, escribió una mujer llamada Julius Christmas por lo que su hermana sería Merry Christmas o Feliz Navidad en español.

“Prueba llamarte Holly Wood”, dijo otra; “Es mejor que ser un terrorista”, comentó Osama Siddiqui. Bridjett Jones sumó: "Si me dieran un dólar por cada vez que una persona me preguntara por mi diario...”.

“Aquí Katie Holmes. Tom Cruise y la pequeña Suri están muy bien”, escribió Katherine Holmes. “Niña, ¡no sabes cuánta gente me pregunta si juego al tenis!”, protestó Serena Williams.