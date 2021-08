Una participante de La Voz Argentina acusó de “oscuro” a un compañero y cruzó a Ricardo Montaner

Otro inesperado escándalo estalló en “La Voz Argentina” (Telefe), ya que Pilar Franzotti, participante eliminada en los knockouts, se expresó en contra de una decisión de su excoach Ricardo Montaner y acusó a otro participante de “oscuro” por su “mala vibra”.

El origen de la polémica se produjo en Twitter, donde la joven de Chaco comentaba en vivo -desde su casa- lo que pasaba en el programa de canto. Pilar había sido derrotada por Sergio Verón en la fase de knockouts, pero le disgustó que el mismo participante también fuera elegido posteriormente por Montaner en los playoffs, más precisamente, en la emisión del jueves pasado.

“Dios, dense cuenta de la oscuridad que maneja este tipo. A ver si el público lo nota. Indignada, bye”, publicó Pilar en su cuenta de Twitter (@mpilarfranzotti). Sin mencionarlo, la chica se refería a Verón, su competidor en los knockouts y quien se encontraba al aire en los playoffs de ese momento.

Pilar Franzotti, exparticipante de La Voz Argentina, acusó a Sergio Verón de "oscuro" - Twitter

Debido a la repercusión, la joven borró el mensaje, pero los fanáticos de “La Voz Argentina” guardaron la captura y repudiaron los dichos.

En otro tuit, Pilar también aprovechó para criticar al jurado por elogiar a Sergio Verón: “Mmm Monta, te equivocaste feo. ¿No te arrepentís?”.

El tuit de Pilar Franzotti contra el jurado Ricardo Montaner (La Voz Argentina) - Twitter

Tras el revuelo, la exparticipante de “La Voz Argentina” pidió disculpas “si alguien se sintió ofendido” con el tuit, pero mantuvo su postura en contra de Sergio Verón.

“Mi intención era referirme a la mala onda y mala vibra que sentí del participante en los momentos de grabación y compartidos. Sin embargo, entiendo que no fueron las palabras adecuadas”, aclaró la joven.

Y añadió: “Nunca fue mi intención agredir a nadie. Lamento las palabras que utilicé y cómo se entendieron. Gracias por hacérmelo notar. El camino de la deconstrucción es algo que lo hacemos entre todos”.

Las disculpas que emitió Pilar Franzotti tras tildar de "oscuro" a Sergio Verón - Twitter

Para sumar al debate, una exparticipante del equipo de Lali Espósito no se quedó callada y le contestó a Franzotti, repudiándole su forma de expresarse sin aportar pruebas.

“Con todo respeto, Pili. Hayas sentido lo que hayas sentido, ¿a vos te parece bien exponer a una persona que por una percepción personal con un comentario lo podés arruinar? No está bueno, no se pide disculpas, simplemente no se hace”, consideró Eugenia Celli.

El tuit de Eugenia Celli, otra exparticipante de La Voz, contra Pilar Franzotti - Twitter

Otro cruce en “La Voz Argentina”: ¿se agarraron de los pelos?

Jessica Amicucci y Jacinta Sandoval, ambas también del team Ricardo Montaner, fueron protagonistas de otro enfrentamiento en el backstage de “La Voz Argentina”.

Aseguran que Jacinta Sandoval y Jessica Amicucci se pelearon en el back de La Voz Argentina - Web

Fue un participante del equipo de Lali Espósito el que compartió una irónica imagen haciendo referencia al enfrentamiento de las participantes. “Jessica con Jacinta a la salida de La Voz Argentina”, decía el tuit de Nicolás Olmedo, que describía una foto en la que se pueden ver a dos mujeres en plena pelea callejera.

“Casi literal. 100 por ciento real no fake”, dijo Nicolás.

Escándalo en La Voz Argentina - Web

Sandoval, quien usa frecuentemente Instagram por sus tutoriales de maquillaje y belleza, aclaró que son “puras boludeces”.

“La verdad que el tiempo que compartimos con Jéssica, que fue muy cortito, fue muy hermoso. Ella me enseñó mucha data de música, porque es profesora. Yo le hice sus cejas, intercambiamos data”, comentó la cantante en una de sus historias.