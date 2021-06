Una maquilladora lapidó los productos de maquillaje de la línea de Wanda Nara

Hace algunas semanas, Wanda Nara anunciaba con felicidad la salida al mercado de su primera marca de maquillaje, Wanda Cosmetics, que además llegaría a Argentina. Las preventas se agotaron en horas y muchos de los usuarios de las redes incluso la felicitaron y agradecieron por los bajos precios que ofrecía. Pero parece que le ha llegado un eclipse a la mujer de Mauro Icardi, porque una maquilladora profesional grabó un video probando su marca y la acusó de mala calidad.

Mariana López, que se dedica a maquillar profesionalmente y es conocida por Instagram por sus videos, armó una serie de Stories en donde dice con detalle cuales son las fallas de los productos de la botinera. Se había comprado todo el set, con la misma ilusión de muchas mujeres, pero terminó decepcionada.

La maquilladora usualmente muestra los productos que prueba y los reocmienda. Google

Incluso contó que ya mandó un mail exigiendo que le devolvieran el dinero “y se los lleven”. “Todavía no los voy a arrobar hasta esperar la respuesta”. A pesar de los bajos precios, López explica que destruye las expectativas: “No son caros, pero todo es mini y pigmentan mal”.

La devolución detallada del maquillaje

Totalmente disconforme, López hizo algunos videos mostrando los productos y relatando a sus seguidores las fallas que tenían, que solo se explicaban por baja calidad.

“Este es el mini brillo, porque encima son minis, y es una pena porque no brillan. Todo bien con la gente que comenta que le encantó la marca, pero no sé que se creen. Quizás piensan que Wanda los va a invitar a París”, dijo irónica sobre el producto.

Luego continuó explicando que eran muy incómodos para la cara: “Los labiales son súper secos. No transfieren, pero no podés moverte, se te marcan todas las imperfecciones de los labios. Son muy secos y su tamaño es pequeño a comparación de otros. La sombras no se adhieren y tampoco tienen brillos. Supongo que han hecho un vivo con un buen pigmento para lograr vender”.