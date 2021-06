Tristeza absoluta: encontraron muerto en su casa al padre de El Polaco

Este jueves en horas de la tarde se conoció la noticia del fallecimiento de Jorge Carlos Cwirkaluk, el padre de El Polaco.

El hombre fue encontrado sin signos vitales dentro de su vivienda y aún se investigan las causas del deceso.

El padre del cantante de cumbia influyó notablemente en la vida y carrera del joven cantante, por lo que la noticia de su muerte impactó en el artista quien está desbastado.

Desde la productora que representa a Ezequiel Cwirkaluk –nombre real del cantante- se comunicó la noticia en las redes sociales y luego fue Ángel de Brito quien la replicó para todos los fanáticos.

“Enviamos nuestras condolencias y abrazamos fuerte a la familia Cwirkaluk en este duro momento. QEPD Jorge”, expresó la productora Junior en su Instagram.

Hace algunos días y con motivo del Día del Padre, El Polaco tuvo emotivas palabras hacia su papá: “Feliz día al mejor papá del mundo... siempre me quedaré con todo lo que me enseñaste lo bueno y lo malo... y si te tendría que elegir lo volvería a hacer”, expresó.

En varias oportunidades, la pareja de Barby Silenzi recordó el duro pasado de adicciones de Jorge y cómo influyó eso durante su infancia: “Yo creo que en el tema de las adicciones es como un minuto a minuto, es algo que a veces estás bien y a veces hay recaídas. Pero dentro de todo lo que viví en mi infancia, yo saco las cosas buenas y mi viejo como pudo me enseñó a ser un buen tipo”, dijo El Polaco en su paso por “Los Mammones”.

“Me acuerdo que se lo llevaban porque se tenía internar en (la clínica psiquiátrica) Open Door, en Luján, un loquero. Y me acuerdo que lo último que hizo fue vender su moto, tenía una Zanella Sapucai, y me compró un bajo y una guitarra. Y yo, después de eso, aprendí a tocar el bajo y la guitarra con eso, te lo juro por mis hijos”, dijo el artista y luego agregó: “Él lo hacía con el corazón. Mi viejo es mi ídolo y mi gran debilidad porque cuando yo lo veo mal, me quiebro. No lo puedo ver mal”.

También en la pantalla de América, el rubio comentó: “Junté mis pesos y como mi viejo vivía de alquileres, lo saqué de la villa y lo llevé a un lugar más tranqui. Le pude comprar una casa a mi viejo y te puedo asegurar que después de eso, Dios me trajo una bendición terrible”, dijo El Polaco a Jey Mammon.