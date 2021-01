Tres hijos de Maradona continúan juicio contra Claudia Villafañe por unos deptos en Miami

La batalla por los bienes y herencia de Diego Armando Maradona continúa. Mientras su sucesión se lleva a cabo en Argentina, ha resurgido un juicio que terminará llevándose a cabo en el norte. Claudia Villafañe había enfrentado hace unos meses una demanda por la compra de unos departamentos en Miami. En diciembre, la jueza de Estados Unidos le dio a Matías Momrla un plazo hasta 2021 para continuar con la demanda. Pero quienes terminaron adelantándose fueron los otros hijos de Maradona, que bajo la representación de Mario Baudry, ya presentaron a la primera mujer del ex jugador un escrito que la presiona para litigar en una cifra que ronda los 6 millones de dólares.

La fecha elegida como límite (25 de febrero de 2021) viene en relación a la misma muerte del astro del fútbol, que fue el 25 de noviembre de 2020. Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando son los otros herederos que presentan la demanda, en la que incluso tiene representación también en Miami, con Eduardo Rodríguez, que es el mismo abogado que le llevaba la causa a distancia a Morla.

Con la actualización fue que Sebastián Baglietto, el abogado que administra la sucesión de Maradona, presentó un escrito a la doctora Luciana Tedesco del Rivero que comunicó a los herederos para que tomaran una decisión.

“La decisión del destino de ese proceso (el juicio en Miami) le corresponde exclusivamente a los herederos, quienes son los que deben decidir asesorados por sus letrados. Me dediqué a contactar a cada uno a efectos de noticiarlos de la necesidad de resolver la cuestión manteniendo numerosas reuniones con sus abogados. No obstante los esfuerzos realizados, y a pesar de mi insistencia, no se ha podido lograr un acuerdo entre los ellos”, dice en el escrito.

Uno de los abogados que intervino en el proceso explicó: “La presentación se realiza aparte del expediente de los departamentos. Es en realidad un documento donde los tres hijos le dicen a la justicia de Miami que su padre murió, que están en plena sucesión en Argentina y que quieren conocer y poner un administrador de los bienes de su padre en los Estados Unidos y eso incluye el juicio contra Claudia”.

Mario Baudry y Verónica Ojeda

Ojeda junto a Mario Baudry.

El abogado y la ex de Maradona se encuentran en uno de sus mejores momentos. A pesar de los altibajos que podrían generar el presente de la herencia de Maradona, ambos se muestran felices y ella incluso le dedica mensajes por las redes.

“Adoro cuando en mi camino se cruzan personas optimistas, positivas, sencillas, personas que ponen el corazón a cada una de sus acciones, que te dan todo a cambio de nada, personas que te acarician el alma, y te enriquecen la vida”, escribió. Junto al mensaje estaba la frase: “Gracias por enseñarme a ver el lado positivo de las cosas”.