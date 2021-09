Tras la reconciliación, aseguran que Laurita Fernández y Nicolás Cabré nunca dejaron de verse

Tras varios rumores de reconciliación, finalmente se confirmo que Laurita Fernández y Nicolás Cabré volvieron a ser pareja, luego de 6 meses de estar distanciados. Según Ángel De Brito, el actor y la conductora habrían almorzado juntos y se habría reanudado la relación. Sin embargo, otra versión indica otra parte de la historia, en la que todo sería una “pantalla” de ambos.

Luego de que trascendiera esta feliz noticia, Juan Etchegoyen difundió en el minuto 32:12 del video de “Mitre Live” una fuerte versión que asegura que los artistas jamás terminaron “Se confirma la reconciliación después de tres o cuatro meses aproximadamente. A mí lo que me dicen, alguien muy cercano a la pareja me contaba que todo fue una gran vidriera, nunca dejaron de estar juntos, nunca se terminó ese amor”, sostuvo el conductor.

“Ahora lo confirman, primero porque Andrea Taboada casi que arrinconó a Laurita ayer o anteayer. Si no pasaba eso, no sé si se iba a saber”, aseguró el periodista sobre lo sucedido en el programa “El Club de la Divorciadas”, conducido por Fernández, donde se le consultó a la panelista de LAM si conocía algún rumor sobre una nueva pareja y esta la mandó al frente: “¿El que viene de tu lado?”, preguntó Taboada, lo que produjo una inesperada reacción de la conductora quien mandó rápidamente a un corte.

“A mí la versión que me cuentan es que nunca dejaron de estar juntos. Es cierto, es raro que no se haya filtrado una foto en tiempo de redes sociales pero insisto, una persona muy cercana a la pareja me dijo que nunca dejaron de verse sólo que no se filtró a la prensa, sólo que no apareció ninguna imagen pero nunca dejaron de estar juntos”, insistió Etchegoyen.

Este jueves, en su programa en El Trece, Laurita habló de una hipotética maternidad: “Yo el día en que quede embarazada me voy a comer todo lo que me prohibí toda la vida comer, que no puedo. Así que me van a ver así “, finalizó la rubia en esta nueva oportunidad que se dio con Cabré.