Laurita Fernández habló de la maternidad luego de confirmar su reconciliación con Nico Cabré

Este jueves y gracias a un posteo de Ángel de Brito se supo que Laurita Fernández y Nicolás Cabré estaban nuevamente juntos.

Desde hacía unas semanas algunos empleados de delivery le contaron al conductor de “LAM” (El Trece) que en varias oportunidades creyeron ver al actor en casa de la rubia, pero ella se encargó de negarlo hasta ahora.

Ahora y con una nueva apuesta al amor, aparecieron fotos de la pareja y hasta la bailarina entrenando en el barrio donde vive el ex de la China Suárez.

A punto de dejar el aire del Trece por el bajo rendimiento de “El Club de las Divorciadas”, la actriz no dudó en hablar de la posibilidad de ser madre y relajarse en ese estado.

En el ciclo que conduce, la bailarina escuchó el relato de madres que debieron dejar de lado su rol en pos de su carrera y luego de las experiencias compartidas dijo que, cuando esté embarazada, se tomará la vida con más calma.

Hablando de la situación de Noelia Marzol, que al poco tiempo de ser madre tuvo que volver al trabajo y se lamentó por tener que dejar a su bebé.

Luis Piñeiro dijo: “Está bien el mensaje que dio Noelia. El hecho de que cuente cómo vive ella ese proceso estuvo bueno”, agregó:

“Es súper personal, y además lo que me gustó de Noe es que sexualizó el embarazo. Ella se mostró de la manera que sentía hacerlo. Eso me parece súper”, dijo Laurita y luego reveló qué hará cuando espere su primer hijo.

“Yo el día en que quede embarazada me voy a comer todo lo que me prohibí toda la vida comer, que no puedo. Así que me van a ver así “, finalizó la rubia en esta nueva oportunidad que se dio con Cabré.