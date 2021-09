Laurita Fernández hizo una fuerte confesión: “Viví una relación tóxica”

El descargo de Jimena Barón en relación a lo mal que la pasó durante la pandemia, cuando tuvo una fugaz reconciliación con Daniel Osvaldo, a quien había denunciado públicamente por violencia verbal y psicológica, abrió debate sobre los vínculos tormentosas. Y Laurita Fernández se animó a contar su experiencia.

“Yo también viví una relación tóxica, una situación muy puntual en el año que entré a ShowMatch. Estaba en pareja con alguien que no es conocido y noté que era muy posesivo. Cuando quedé en el casting y se lo conté, me acuerdo que me dijo que el programa era malísimo y que si aceptaba nuestra relación se terminaba”, revelo la conductora de El Club de las divorciadas.

Y reflexionó: “A veces es difícil darse cuenta de lo que uno está viviendo, después a la distancia es diferente. También es muy personal el momento en que uno dice basta. El detonante para mí es cuando se metieron con mi profesión, que es algo que yo amo hacer. Eso es lo que me hizo abrir los ojos”.

Laurita Fernández muy cerca de Nicolás Cabré

Parece que después de unos meses de soltería, la bailarina se reconcilió con Nicolás Cabré. Y está tan contenta que sube imágenes en sus redes sociales desde el barrio en el que vive el actor. Incluso, usuarios de las redes sociales señalaron que la vieron caminando por el barrio porteño de Mataderos, donde vive la familia del galán.

Por otra parte, Ángel De Brito también apoyó esta información y aseguró que pudieron recomponer su vínculo. Esta no es la primera vez que se separan, pero como dice el dicho: “La tercera es la vencida”.